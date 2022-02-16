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На трех участках трассы Курск - Касторное временно ограничили скорость

Из-за резкого перепада температур зимой там появились ямы и выбоины, в этом году их отремонтируют

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В этом году отремонтируют три участка трассы Курск - Касторное, на которых из-за резкого перепада температур зимой появились ямы и выбоины. Специалисты полностью обновят дорожное покрытие, установят новые знаки и нанесут разметку. 

Так, в порядок приведут больше километра дороги от границы Курского и Щигровского районов в сторону Щигров, еще 1,5 км – от памятника воинам-щигровцам до конца деревни Кресты. Также отремонтируют 1,7 км дороги на промежутке от Северного кладбища до остановки «Крюковка» в городе Щигры. 

К работам приступят как только позволит погода, а до этого подрядчик выполнит ямочный ремонт. На наиболее изношенных участках установили временные дорожные знаки ограничения скорости. Водителей просят быть внимательнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
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