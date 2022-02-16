В полиции курянам дали советы, что делать, если потерялась банковская карта

За два дня в полицию обратились семеро курян, узнавших о том, что их карты используют чужие люди. Все семь преступлений оперативно раскрыты

За два дня в полицию обратились семеро курян, узнавших о том, что их карты используют чужие люди. В каждом из случаев ущерб составил несколько тысяч рублей, но для многих и эти деньги существенны. Все семь преступлений оперативно раскрыты. В городском УМВД отмечают, что при современном уровне оснащения города системами видеоконтроля злоумышленники неизбежно попадают в поле зрения камер и через несколько часов уже вынуждены давать показания в отделе полиции. Даже если человек просто нашел чужую потерянную банковскую карту и воспользовался ей, законом это квалифицируется как кража с банковского счёта. Часть 3 статьи 158 УК РФ за это преступление может предусматривать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.





Потерять банковскую карту может каждый, поэтому правоохранители разработали четыре основных правила финансовой безопасности для владельцев кредиток.





Первое. Если это возможно, добавьте карту в систему платежей на смартфоне. Устройство будет требовать пароль и риски незаконного снятия средств существенно уменьшатся. Да и потерять телефон современному человеку сложнее.

Второе. К пластику необходимо подключить услугу мобильный банк. Так можно проверять корректность легальных списаний и легко отслеживать незаконные.

Третье. Как только стало ясно, что карта в чужих руках – её нужно заблокировать. Сделать это можно, как в офисе банка, так и по телефону горячей линии. Её номер легко узнать в интернете.

И последнее. Нужно сохранять все СМС о списаниях и другую информацию об использование кредитки, чтобы оперативно передать данные полиции. Это позволяет сократить срок розыска злоумышленников и как следствие быстрее вернуть похищенные средства.