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Ремонт дороги на съезде с трассы М-2 «Крым» в сторону Курчатова закончат на этой неделе

На 535-м километре М-2 (это пересечение объездной с автодорогой Курск – Курчатов - выезд из областного центра со стороны микрорайона Волокно) продолжается капремонт путепровода. Там организовано круговое движение по съездам транспортной развязки, максимальная скорость движения на участке – 40 км/ч

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Из-за резкого перепада температур образовались дефекты на покрытии проезжей части на съезде с трассы М-2 «Крым» в сторону Курчатова. Сейчас специалисты приводят дорожное полотно в нормативное состояние. Дорожники используют литую асфальтобетонную смесь, которая устойчива к влаге, высоким температурам, соли и химикатам. Работы планируется завершить до 18 февраля.
На 535-м километре М-2 (это пересечение объездной с автодорогой Курск – Курчатов - выезд из областного центра со стороны микрорайона Волокно) продолжается капремонт путепровода. Дорогу расширяют до четырех полос. Сейчас там организовано круговое движение по съездам транспортной развязки. Максимальная скорость движения на участке – 40 км/ч. Для разграничения транспортных потоков установлены дополнительные светофоры.
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