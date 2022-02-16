Здравоохранением Курской области займутся на федеральном уровне

Заместитель Председателя Государственной Думы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов направил ходатайство Министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проверить законность и обоснованность оптимизации

Заместитель Председателя Государственной Думы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов направил ходатайство Министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко с просьбой проверить законность и обоснованность закрытия (перепрофилирования) отделений в районных больницах Курской области, а также оказать любую возможную помощь по решению финансовых и кадровых проблем здравоохранения Курской области. Об этом сообщает телеканал ТАКТ .





Депутат Государственной Думы убежден, что в последнее время жителей Курской области лишают возможности получать квалифицированную медицинскую помощь во многих ЦРБ региона: в ряде медицинских учреждений отсутствуют необходимые специалисты, ликвидируются даже целые отделения.





В настоящее время, отмечают в ЛДПР, в ряде районных больниц планируется закрытие хирургических стационаров. Данная оптимизация создает угрозу жизни и здоровью граждан, так как жители сел не смогут добраться до больницы в соседнем районе.