ФАС оштрафовало «Курский завод КПД» и чиновников мэрии за нарушение антимонопольного законодательства при строительстве детского сада

На завод наложен «оборотный» штраф - почти 8 миллионов рублей

ФАС оштрафовало «Курский завод КПД» и чиновников мэрии за недобросовестную конкуренцию при строительстве детского сада. Речь идет о строительстве детсада в 2020 году. Его предполагалось построить на улице Подводников, однако подрядчика был определен заранее, и стройку начали на земельном участке, принадлежащем заводу. В дальнейшем учреждение выкупили вместе с земельным участком в муниципальную собственность. Происходило все это, как отмечают антимонопольщики, в обход требований законодательства о защите конкуренции и о контрактной системе. Из-за этого другие строительные компании получить подряд на строительство этого социального объекта на торгах не смогли, торги были лишь формальностью. Сэкономить бюджетные средства такой вариант тоже не позволил, преимущества на строительном рынке получил лишь «КПД».





И мэрия, и завод пытались обжаловать штрафы, но арбитражные суды первой, апелляционной и кассационной инстанций подтвердили выводы Курского УФАС.





В итоге оштрафованы должностные лица администрации Курска и руководитель АО «Курский завод КПД». На завод наложен «оборотный» штраф, исчисляемый в процентах от выручки - почти 8 миллионов рублей.





Материалы дела переданы в правоохранительные органы.