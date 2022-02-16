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Председателем комитета строительства Курской области назначен Александр Афонин

Его кандидатура согласована в Минстрое

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Председателем комитета строительства Курской области назначен Александр Афонин. Как уточняет пресс-служба региональной администрации, кандидатура согласована в Минстрое. 

Александр Афонин - уроженец Рыльска. Ему 50 лет. Последние полгода он возглавлял АО «Курское областное ипотечное агентство». В 2010 году Александр Афонин возглавил управление комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, а с 2012 по 2021 год занимал руководящие должности в министерстве строительного комплекса и министерстве сельского хозяйства Московской области.
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