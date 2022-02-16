В этом году капитально отремонтируют 6 подземных переходов на улице Энгельса

9 подземных пешеходных переходов в Курске передали в собственность области. Это подземные переходы на 7 остановках общественного транспорта на улице Энгельса и проспекте Кулакова. Они закреплены на праве оперативного управления за ОКУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» регионального комитета природных ресурсов.





В этом году капитально отремонтируют 6 подземных переходов на улице Энгельса: на остановках «Сумская», «Пионеров», «Агромаш», «р. Сейм». Капремонт остальных дорожных сооружений запланирован на 2023 год.