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Лента новостей / В регионе

9 подземных пешеходных переходов в Курске передали в собственность области

В этом году капитально отремонтируют 6 подземных переходов на улице Энгельса

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9 подземных пешеходных переходов в Курске передали в собственность области. Это подземные переходы на 7 остановках общественного транспорта на улице Энгельса и проспекте Кулакова. Они закреплены на праве оперативного управления за ОКУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» регионального комитета природных ресурсов. 

В этом году капитально отремонтируют 6 подземных переходов на улице Энгельса: на остановках «Сумская», «Пионеров», «Агромаш», «р. Сейм». Капремонт остальных дорожных сооружений запланирован на 2023 год.
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