Сегодня в Курске продолжат расчищать наледь на Верхней и Нижней Луговой

Толщина льда на Нижней Луговой достигает 40 см

В Курске продолжается расчистка улиц от снега и наледи. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сегодня работы продолжаются на улице Верхняя Луговая, в порядок приводят площадь перед Центральным рынком.





Накануне вечером дорожники очистке дорожное полотно от наледи на улице Нижняя Луговая. Сегодня они продолжат просыпать участок реагентами, а потом снова пройдет спецтехника, чтобы очистить наледь. Толщина льда на этой улице достигает 40 см.





За минувшие сутки в Курске вывезено 842 тонны снега.