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Сегодня в Курске продолжат расчищать наледь на Верхней и Нижней Луговой

Толщина льда на Нижней Луговой достигает 40 см

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В Курске продолжается расчистка улиц от снега и наледи. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сегодня работы продолжаются на улице Верхняя Луговая, в порядок приводят площадь перед Центральным рынком. 

Накануне вечером дорожники очистке дорожное полотно от наледи на улице Нижняя Луговая. Сегодня они продолжат просыпать участок реагентами, а потом снова пройдет спецтехника, чтобы очистить наледь. Толщина льда на этой улице достигает 40 см.

За минувшие сутки в Курске вывезено 842 тонны снега.
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