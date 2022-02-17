У председателя Курского городского собрания появится еще один заместитель

Отмечается, что финансово это не несет никаких изменений, в кадровый состав добавят депутата, уже работающего в горсобрании на постоянной основе

На публичных слушаниях в Курском городском собрании обсудили изменения в Уставе города Курска, передает телеканал ТАКТ . Как рассказал вице – спикер городского парламента Владимир Трепаков, необходимость в этом возникла в связи с поправками в Федеральный закон. Они предусматривают и то, что изменения в уставе должны регистрироваться не только на официальном сайте горадминистрации, но и на портале Юстиции Российской Федерации.

Две поправки вносит администрация города Курска, это часть полномочий администрации города Курска даются городскому собранию в связи с уставным капиталом и акциями в муниципальном предприятии по приему и по продаже, теперь это будет полномочием Курского городского собрания. - Владимир Трепаков, заместитель председателя Курского городского собрания

Так, у председателя Курского городского Собрания Аллы Чертовой может появиться второй заместитель. Чтобы замы работали по разным направлениям, предлагается разделить их полномочия. Отмечается, что финансово это не несет никаких изменений, в кадровый состав добавят депутата, уже работающего в горсобрании на постоянной основе.

Это предложение городского собрания, ввести вторую должность, два заместителя курского городского собрания. Все вы наверное знаете, что по федеральному закону от числа депутатов не более 10 процентов могут работать депутатами на постоянной основе, то есть которые могут получать заработную плату. - Владимир Трепаков, заместитель председателя Курского городского собрания

В связи с изменениями в законодательстве, предложения поступили и из контрольно-счетной палаты. Там так же просят ввести новую должность.

Тоже предлагается ввести должность председателя контрольно - счетной палаты, потому что у нас количество аудиторов на одного уменьшается. То есть, по большому счету, тоже в связи с увеличением полномочий, более оперативного решения всех этих вопросов председатель счетной палаты предлагает ввести должность заместителя. Владимир Трепаков, заместитель председателя Курского городского собрания

После общественного обсуждения, замечания и поправки рассмотрят в комитетах Курского городского собрания, итоговое заседание планируется провести в марте.