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Куряне стали реже обращаться в поликлиники

На этой неделе количеств вызовов на дом врачей-терапевтов сократилось на 30% и педиатров на 40%

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Куряне стали реже обращаться в поликлиники. На этой неделе количеств вызовов на дом врачей-терапевтов сократилось на 30% и педиатров на 40%. Как отмечают в комитете здравоохранения, этого удалось достичь в том числе благодаря организации телемедицинских консультаций для амбулаторных пациентов.

На прошлой неделе отмечались пиковые нагрузки на поликлиники региона: в регистратурпх принимали более 3 тысяч телефонных звонков в сутки. Чтобы решить эту ситуацию, все учреждения подключили к единому контакт-центру «122». Операторы обрабатывают звонки, а заявки на вызов врача на дом в электронном виде направляют в лечебные учреждения. В пик на одного врача в среднем приходилось более 50 вызовов на дом, сейчас - около 27.

Как объясняет председатель областного комитета здравоохранения Екатерина Письменная, при лёгких симптомах ОРВИ, когда температура не поднимается выше 38°C, нужно остаться дома, позвонить на номер 122 и попросить телемедицинскую консультацию. С человеком свяжется врач, уточнит детали, откроет больничный и назначит лечение. Если состояние ухудшается, температура несколько дней держится более 38°C и появилась одышка, то обязательно нужно вызвать врача на дом или скорую помощь.
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