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Жительница Курской области совершила 55 денежных переводов мошенникам на 800 тысяч рублей

Доя этого она оформила два кредита

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Жительница Железногорска совершила 55 денежных переводов мошенникам. Женщине позвонил незнакомец, который представился следователем из Москвы. Он рассказал, что совместно с представителем кредитного учреждения предотвратил преступление и не позволил неизвестному оформить на горожанку кредит по поддельной доверенности.

Далее звонивший перевел разговор на «менеджера» банка, который проинструктировал, как не допустить очередных сторонних попыток оформления кредитов и каким образом закрыть уже оформленные заявки. Для этого женщину попросили отправиться в банк и оформить там кредиты.

Жительница города горняков согласилась и за один день оформила два заёма на максимально возможные суммы. Как только наличные были у нее, она немедленно сообщила об этом по телефону «менеджеру», который твердо завил, что все полученные деньги – меченные, и их необходимо положить на защищенный счет, а главное держать всё происходящее в тайне. По окончанию следственных действий, оформленные кредиты обещали закрыть автоматически.

Не сомневаясь в правильности своих действий, женщина совершила 55 переводов через банкоматы города и отправила более 800 тысяч рублей аферистам. Только придя домой, горожанка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
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