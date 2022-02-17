Жительница Курской области совершила 55 денежных переводов мошенникам на 800 тысяч рублей

Доя этого она оформила два кредита

Жительница Железногорска совершила 55 денежных переводов мошенникам. Женщине позвонил незнакомец, который представился следователем из Москвы. Он рассказал, что совместно с представителем кредитного учреждения предотвратил преступление и не позволил неизвестному оформить на горожанку кредит по поддельной доверенности.





Далее звонивший перевел разговор на «менеджера» банка, который проинструктировал, как не допустить очередных сторонних попыток оформления кредитов и каким образом закрыть уже оформленные заявки. Для этого женщину попросили отправиться в банк и оформить там кредиты.





Жительница города горняков согласилась и за один день оформила два заёма на максимально возможные суммы. Как только наличные были у нее, она немедленно сообщила об этом по телефону «менеджеру», который твердо завил, что все полученные деньги – меченные, и их необходимо положить на защищенный счет, а главное держать всё происходящее в тайне. По окончанию следственных действий, оформленные кредиты обещали закрыть автоматически.





Не сомневаясь в правильности своих действий, женщина совершила 55 переводов через банкоматы города и отправила более 800 тысяч рублей аферистам. Только придя домой, горожанка поняла, что стала жертвой мошенничества.





Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.