Для некоторых категорий курян могут ввести обязательную ревакцинацию от ковида

Выпустить такое постановление сегодня на заседании оперштаба замгубернатора Андрей Белостоцкий попросил главного санитарного врача региона

В Курской области могут ввести обязательную ревакцинацию от ковида для некоторых категорий граждан. Выпустить такое постановление сегодня на заседании оперштаба замгубернатора Андрей Белостоцкий попросил главного санитарного врача региона. Свое предложение он мотивировал тем, что, по словам столичных врачей, последствия омикрона не менее тяжелы, чем дельты. Курян он призвал не ждать, когда закончится действие QR-кодов, а самостоятельно проходить ревакцинацию.