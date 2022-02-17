В Курской области с 21 февраля ослабляют ковидные ограничения

Возобновляются концерты, театральные и кинопоказы, школьники выходят с дистанта

В Курской области ослабляют ковидные ограничения.

С 21 февраля школьники вернутся к очному обучению, но если в классе заболеют более 20% детей, всех снова отправят на дистант. Вузы и ссузы остаются на дистанционке до 28-но числа.

С 23 февраля возобновятся концерты, работа кинозалов, цирков, театров, но при условии 50-процентной загрузки зала и при предъявлении QR-кодов или сертификатов.

Спортивные матчи тоже разрешено проводить при 50-процентной загрузке трибун.

Остаются под запретом ночная работа общепита, караоке, аттракционы и детские игровые комнаты. Фуд-корты продолжат работу только на вынос.