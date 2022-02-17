К ремонту приступят как только позволит погода

В Курске отремонтируют два проезда рядом с драмтеатром: дороги, которые соединяют улицы Ленина и Радищева. Там появились ямы и выбоины, что доставляет неудобство как автомобилистам, так и пешеходам.

На этот год запланирован ремонт участков общей протяженностью 450 м. Работы пройдут по нацпроекту БКД. Контракт на их выполнение выиграло ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2».

Дорожники полностью обновят покрытие проезжей части, установят новые бордюры и дорожные знаки, нанесут разметку. К ремонту приступят как только позволит погода.