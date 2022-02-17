  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске отремонтируют два проезда рядом с драмтеатром

К ремонту приступят как только позволит погода

Читайте также

В Курске отремонтируют два проезда рядом с драмтеатром: дороги, которые соединяют улицы Ленина и Радищева. Там появились ямы и выбоины, что доставляет неудобство как автомобилистам, так и пешеходам. 
 
На этот год запланирован ремонт участков общей протяженностью 450 м. Работы пройдут по нацпроекту БКД. Контракт на их выполнение выиграло ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2». 
 
Дорожники полностью обновят покрытие проезжей части, установят новые бордюры и дорожные знаки, нанесут разметку. К ремонту приступят как только позволит погода.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Дождь и порывистый ветер прогнозируют в Курской области 18 февраля

В Курской области с 21 февраля ослабляют ковидные ограничения

Для некоторых категорий курян могут ввести обязательную ревакцинацию от ковида

Жительница Курской области совершила 55 денежных переводов мошенникам на 800 тысяч рублей

Куряне стали реже обращаться в поликлиники

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске