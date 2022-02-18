Росприроднадзор оштрафовал «Курскводоканал» почти на полмиллиона рублей за сброс загрязненных сточных вод в реку Сейм

Ведомство выявило ряд нарушений требований природоохранного законодательства

Росприроднадзор оштрафовал «Курскводоканал» на 454 тысячи рублей за сброс загрязненных сточных вод в реку Сейм. Инспекторы провели плановую выездную проверку городских очистных сооружений и взяли пробы компонентов природной среды. В результате выявлен ряд нарушений требований природоохранного законодательства.

В частности, «Водоканал» допустил сброс веществ в реку в составе сточных вод с превышением установленных нормативов допустимого сброса. Также предприятие не указало в отчете результаты проведения производственного экологического контроля и не отразило некоторые виды отходов.





В результате должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 454 тысяч рублей. Предприятию выдано предписание об устранения выявленных нарушений. Управление Росприроднадзора проконтролирует его исполнение.