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Росприроднадзор оштрафовал «Курскводоканал» почти на полмиллиона рублей за сброс загрязненных сточных вод в реку Сейм

Ведомство выявило ряд нарушений требований природоохранного законодательства

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Росприроднадзор оштрафовал «Курскводоканал» на 454 тысячи рублей за сброс загрязненных сточных вод в реку Сейм. Инспекторы провели плановую выездную проверку городских очистных сооружений и взяли пробы компонентов природной среды. В результате выявлен ряд нарушений требований природоохранного законодательства.
 
В частности, «Водоканал» допустил сброс веществ в реку в составе сточных вод с превышением установленных нормативов допустимого сброса. Также предприятие не указало в отчете результаты проведения производственного экологического контроля и не отразило некоторые виды отходов.

В результате должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 454 тысяч рублей. Предприятию выдано предписание об устранения выявленных нарушений. Управление Росприроднадзора проконтролирует его исполнение.
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