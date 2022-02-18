На выходных курских водителей проверят на трезвость

Курская ГИБДД на грядущих выходных выходит на очередные сплошные проверки водителей на трезвость. Рейды пройдут в районах области. Сотрудники ДПС вправе остановить любой автомобиль, даже следующий по всем правилам.





Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность.





Курян призывают не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01 и 36-70-02.





По итогам рейдов, прошедших, на минувших выходных, от управления транспортными средствами отстранено 20 водителей, еще 8 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствовании на состояние опьянения и двое попались при повторном нарушении.