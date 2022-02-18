Уголовное дело направлено в суд

В Курской области 17-летнего подростка обвиняют в применение насилия к полицейскому и умышленном повреждении чужого имущества.





Как сообщили в СУ СК России по Курской области, в прошлом году 23 октября ночью в Рыльске сотрудники ДПС обратили внимание на ВАЗ-2110, который двигался непрямолинейно, и проследовали за ним. Вблизи здания Военного комиссариата они увидели тот самый припаркованный автомобиль, рядом с которым стояла группа молодых людей. Человек, управлявший автомобилем, в салоне отсутствовал.





Полицейские поинтересовались у парней, кому принадлежит эта машина. Из толпы вышел юноша, который подошел к припаркованному автомобилю, достал из багажника канистру, после чего стал обливать его жидкостью, находящейся в канистре, указывая на то, что подожжет авто.

На требования правоохранителей прекратить безобразие, не реагировал. Потом он одошел к одному из сотрудников полиции и применил насилие, как уточняется, не опасное для жизни и здоровья. Затем выбил ногой мобильный телефон, находящийся в руке сотрудника полиции, и наступил на него. В результате телефон сломался. После всего этого парень попытался скрыться, но его задержали.





Как сообщается, уголовное дело уже направлено в суд.