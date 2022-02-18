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Курский врач поставил очередной антирекорд, подарив мошенникам больше 4 миллионов рублей

Он взял 3 миллиона в кредит и добавил свои сбережения

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Курский врач поставил очередной антирекорд, подарив мошенникам 4 миллиона  149 тысяч рублей. Как и все, мужчина обратился в полицию, когда ничего уже нельзя было вернуть и деньги улетели на чужие счета.

Курянина убедили, что от его имени кто-то подал заявку на получение кредита, и с минуты на минуту деньги уйдут злоумышленникам, а ему придётся возвращать долг банку. В результате так и вышло. Аферисты заставили медика оформить реальный кредит в 3 миллиона, чтобы спастись от мошенников. К этой сумме он добавил свои сбережения и через банкомат отправил всё на секретные счета. После все деньги обещали вернуть. Почему мужчина поверил в этот бредовый сценарий непонятно, ведь оказалось, что ранее полицейские не раз рассказывали ему о схемах мошенничества. Как и многим, ему показалось, что звонок был действительно из банка, настолько убедительно работали аферисты.

Курянин провёл немало времени в торговом центре на улице Ленина, чтобы через банкомат методично отправлять пачки купюр на счета, которые ему диктовали. В результате больше 4 миллионов исчезли, практически не оставив следов – номера счетов врач не запомнил и не записал. Когда всё было кончено, с мужчиной попрощались. Курянин попытался перезвонить на номер «банковских работников», но через минуту он уже был не доступен.

На осознание произошедшего мужчине понадобились сутки, потом он обратился к стражам порядка. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Злоумышленникам, когда их найдут, будет назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. А с гигантским кредитом доктору придётся разбираться самому.
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