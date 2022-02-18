Курский контакт-центр службы «122» теперь работает круглосуточно

Вызвать врача на дом можно по номеру 122, к нему подключены все городские взрослые и детские поликлиники

Курский контакт-центр службы «122» перешёл на круглосуточный режим работы. За последнее время количество звонков по единому номеру увеличилось вдвое. Ежедневно операторы обрабатывают до тысячи обращений, максимальное время дозвона не дольше минуты.

По мере увеличения нагрузки привлекают волонтеров, организовано 120 линий. Чтобы служба могла справиться с возросшей нагрузкой, на базе основного контакт-центра и филиалов МФЦ организовано 59 рабочих мест. Также работает голосовой помощник.





Вызвать врача на дом можно по номеру 122, к нему подключены все городские взрослые и детские поликлиники.