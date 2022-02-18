Она договорилась с одним из учителей, чтобы та отдавала ей часть полученных премий

В Курске директор школы попала под уголовное дело за махинации со стимулирующими выплатами. Как сообщили в Следственном комитете, в 2017 году, подозреваемая договорилась с одним из учителей, что ежемесячно будет начислять ей выплаты стимулирующего характера. Подчиненная должна была каждый раз отдавать часть этих премий директору.





Махинации продолжались несколько лет, включая 2021 год. Директор школы в итоге незаконно получила менее 70 000 рублей.





Возбуждено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Расследование продолжается.