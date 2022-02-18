Он решил переехать на Украину, взял с собой винтовку, но не задекларировал ее

Курские таможенники изъяли у сахалинца пневматическую винтовку. Житель Сахалинской области решил переехать на постоянное жительство на Украину. Среди прочих вещей взял с собой пневматическую винтовку с оптическим прицелом. Выезжая на автомобиле на Украину через пункт пропуска МАПП Суджа, оружие таможенным органам он декларировать не стал.





В ходе досмотра таможенники совместно с сотрудниками погрануправления, винтовку изъяли и направили на экспертизу. Экспертиза установила, что представленное на исследование изделие является однозарядной пружинно-рычажной пневматической винтовкой «HATSAN MOD.125 SNIPER» калибра 4,5 мм в комплекте с оптическим прицелом «Veber 4х40 АО». Винтовка относится к категории гражданского пневматического спортивного оружия. Её вывоз из России без соответствующего разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и письменного декларирования запрещен.





Результатом игнорирования законодательства и нарушения установленных запретов и ограничений стали два протокола об административных правонарушениях, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.