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Лента новостей / В регионе

В Курске полиция разыскивает подозреваемых в краже из магазина в торговом центре на улице Карла Маркса

Для выяснения обстоятельств подозреваемым рекомендуется самостоятельно явиться в Северный отдел, а всех, кто располагает информацией о месте их нахождения - сообщить в полицию

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В Курске полиция разыскивает подозреваемых в краже из магазина в торговом центре на улице Карла Маркса. Как отмечают в региональном УМВД, на основании имеющихся материалов есть основания полагать, что к хищению причастны Оглы Артур и Лариса.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения или передвижении разыскиваемых, просят сообщить в Северный отдел полиции по телефонам 8 (4712) 58-33-60 или 8-951-314-21-19, а также 02, с мобильного 102.

Для выяснения обстоятельств подозреваемым рекомендуется явиться в Северный отдел полиции по адресу Курск, проспект Победы, 2 в любое время.

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