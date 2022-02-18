Для выяснения обстоятельств подозреваемым рекомендуется самостоятельно явиться в Северный отдел, а всех, кто располагает информацией о месте их нахождения - сообщить в полицию





Всех, кто располагает информацией о месте нахождения или передвижении разыскиваемых, просят сообщить в Северный отдел полиции по телефонам 8 (4712) 58-33-60 или 8-951-314-21-19, а также 02, с мобильного 102.





Для выяснения обстоятельств подозреваемым рекомендуется явиться в Северный отдел полиции по адресу Курск, проспект Победы, 2 в любое время.

В Курске полиция разыскивает подозреваемых в краже из магазина в торговом центре на улице Карла Маркса. Как отмечают в региональном УМВД, на основании имеющихся материалов есть основания полагать, что к хищению причастны Оглы Артур и Лариса.