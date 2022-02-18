Самыми популярными именами среди мальчиков в прошлом году стали Артем, Иван, Михаил, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Кирилл, Даниил, Илья, среди девочек – Мария, София, Виктория, Анна, Милана, Варвара, Полина, Анастасия, Ксения, Ева

Кай, Добрыня, Спартак и Ассоль - в комитете ЗАГС рассказали, какие имена дают куряне своим детям. Среди редких имен также встречаются Вениамин, Авраам, Маруся, Катерина и Арсения. Самыми популярными именами среди мальчиков в прошлом году стали Артем, Иван, Михаил, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Кирилл, Даниил, Илья, среди девочек – Мария, София, Виктория, Анна, Милана, Варвара, Полина, Анастасия, Ксения, Ева.





За прошлый год в нашем регионе в органах ЗАГС зарегистрировано 8 884 новорожденных детей, из них 4 564 мальчика и 4 320 девочек. Среди них 3 402 ребенка – первенцы, 3 303 стали вторыми в семье, третьими – 1 426 малышей. В 104 семьях родились двойни, в двух семьях – тройни. Все больше становится количество родившихся третьих и четвертых по счету детей в семьях.





Куряне стали больше и жениться. В прошлом году ЗАГСы узаконили отношения 6 764 пары, это на 778 больше, чем в 2020-м. Подавляющее большинство - 70% - молодые пары в возрасте до 35 лет.

Зафиксировано 4 764 развода. При этом соотношение между количеством расторжений браков и их заключений изменилось: в 2021 году этот показатель снизился с 86% до 71% по сравнению с 2020 годом.