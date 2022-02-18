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Лента новостей / В регионе

В Курской области бродячие собаки снова напали на ребенка

Первокласснице удалось уцелеть благодаря, проходящей мимо женщине, которая помогла собак отогнать

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В СМИ Курчатова появилась информация о том, что скоро будет организован отлов животных без владельцев. 
 
Решение было принято после обращения родителей первоклассницы, на которую напали две большие собаки, уточняет телеканал ТАКТ. Девочка испугалась, она плакала и отбивалась пакетом со сменной обувью, который животные разорвали. Уцелеть при нападении ей удалось, благодаря, проходящей мимо женщине, которая помогла собак отогнать. Как итог: у ребенка стресс, она боится выйти из дома.
 
В данный момент, власти Курчатова занимаются организацией аукциона для заключения контракта на оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории города.
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