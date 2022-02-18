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Лента новостей / В регионе

В Курской области ввели режим ЧС регионального характера

У нас планируют принять более 1,5 тысяч беженцев из Донбасса

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В Курской области вслед за Ростовской и Воронежской ввели режим ЧС регионального характера из-за прибытия беженцев из Донбасса. Курская область стала третьим регионом, который принял беженцев из ДНР и ЛНР. Для организации работы по их встрече и размещению создан оперативный штаб, его возглавил первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. 
У нас планируют принять более 1,5 тысяч человек, в том числе свыше 500 детей. В санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах развернуто 20 пунктов временного размещения.
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