В Курской области ввели режим ЧС регионального характера

У нас планируют принять более 1,5 тысяч беженцев из Донбасса

В Курской области вслед за Ростовской и Воронежской ввели режим ЧС регионального характера из-за прибытия беженцев из Донбасса. Курская область стала третьим регионом, который принял беженцев из ДНР и ЛНР. Для организации работы по их встрече и размещению создан оперативный штаб, его возглавил первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

У нас планируют принять более 1,5 тысяч человек, в том числе свыше 500 детей. В санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах развернуто 20 пунктов временного размещения.