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Грунт на детской площадке во дворе курской многоэтажки провалился из-за изношенной трубы на участке канализационного коллектора

Частичной замене подлежит участок протяжённостью около 60 метров

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В Курске во дворе дома №27 по улице Сумской накануне провалился грунт на детской площадке. К счастью, никто не пострадал. Сегодня там идут аварийно-восстановительные работы. 
Задействовано два самосвала, гидромолот, экскаватор, ожидается прибытие еще нескольких единиц техники. 
В мэрии говорят, что причиной обвала стала изношенность трубы, 1-метровой в диаметре, на участке канализационного коллектора Северо-западного микрорайона на улицу Заводскую. Частичной замене подлежит участок протяжённостью около 60 метров.
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