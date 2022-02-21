Грунт на детской площадке во дворе курской многоэтажки провалился из-за изношенной трубы на участке канализационного коллектора

Частичной замене подлежит участок протяжённостью около 60 метров

В Курске во дворе дома №27 по улице Сумской накануне провалился грунт на детской площадке. К счастью, никто не пострадал. Сегодня там идут аварийно-восстановительные работы.

Задействовано два самосвала, гидромолот, экскаватор, ожидается прибытие еще нескольких единиц техники.

В мэрии говорят, что причиной обвала стала изношенность трубы, 1-метровой в диаметре, на участке канализационного коллектора Северо-западного микрорайона на улицу Заводскую. Частичной замене подлежит участок протяжённостью около 60 метров.