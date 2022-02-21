Авария произошла 18 февраля примерно в 14:30 на улице Станционная рядом с домом 31

В Курске ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла 18 февраля примерно в 14:30 на улице Станционная рядом с домом 31. Автомобиль двигался задним ходом и задавил 54-летнего мужчину. Тот получил различные травмы, а водитель с места аварии уехал.





На данный момент ни автомобилиста, ни машину установить не удалось. Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону 02, 102 или 8(4712) 36-70-01 и 36-70-02.