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Лента новостей / В регионе

На этой неделе в двух округах Курска отключают электричество

В Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано

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На этой неделе в Курске продолжаются плановые ремонтные работы в электросетях. Энергетики проводят их в двух округах: Сеймском и Железнодорожном. Жителям некоторых улиц придется некоторое время провести без света:

В Сеймском округе:

С 21 по 25 февраля с 9:30 до 16:00 - улица Центральная, 72-152, 103-209.
С 21 по 25 февраля с 13:30 до 16:00 -  Магистральный проезд, 16-а, 16-б, 16-в, 16-г.

Телефон для справок 32-32-15.

В Железнодорожном округе:

С 21 по 25 февраля с 9:30 до 16:00:

улицы 1-я Воронежская, 1-29, 2-32, 2-я Воронежская, 1-15, 2-12, Коммунальная, 23-47, 24-46, 8 Марта, 64-78, Козлова, 1-37, 2-34, Калинина, 45-59, 48-64, 2-я Путейская, 1-29, 2-24, переулок 2-й Воронежский, 1-7, 2-8.

24 февраля с 13:30 до 16:00:

улицы Чайковского, 47-67, 68, Соловьиная, 1-25, 2-58, переулок Соловьиный, 1-5, 2-8.

Телефон для справок: 26-32-10.

В Центральном округе отключений не запланировано.


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