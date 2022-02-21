На этой неделе в двух округах Курска отключают электричество

На этой неделе в Курске продолжаются плановые ремонтные работы в электросетях. Энергетики проводят их в двух округах: Сеймском и Железнодорожном. Жителям некоторых улиц придется некоторое время провести без света:





В Сеймском округе:





С 21 по 25 февраля с 9:30 до 16:00 - улица Центральная, 72-152, 103-209.

С 21 по 25 февраля с 13:30 до 16:00 - Магистральный проезд, 16-а, 16-б, 16-в, 16-г.





Телефон для справок 32-32-15.





В Железнодорожном округе:





С 21 по 25 февраля с 9:30 до 16:00:





улицы 1-я Воронежская, 1-29, 2-32, 2-я Воронежская, 1-15, 2-12, Коммунальная, 23-47, 24-46, 8 Марта, 64-78, Козлова, 1-37, 2-34, Калинина, 45-59, 48-64, 2-я Путейская, 1-29, 2-24, переулок 2-й Воронежский, 1-7, 2-8.





24 февраля с 13:30 до 16:00:

улицы Чайковского, 47-67, 68, Соловьиная, 1-25, 2-58, переулок Соловьиный, 1-5, 2-8.





Телефон для справок: 26-32-10.





В Центральном округе отключений не запланировано.