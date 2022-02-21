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Лента новостей / В регионе

У мэра Курска появились два новых заместителя

Это Людмила Положенцева и Сергей Котляров

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У мэра Курска появились два новых заместителя. Это Людмила Положенцева и Сергей Котляров. Их представили на планерке в администрации. 

Положенцева прежде возглавляла комитет финансов Курской области. На новой должности она будет отвечать за финансово-экономический блок. Котляров был председателем регионального комитета молодежной политики. В качестве заместителя градоначальника он будет курировать блок внутренней политики и относящиеся к нему структурные подразделения. 

Сообщается, что исполнять обязанности председателя комитета молодёжной политики с 22 февраля будет зампредседателя Мария Кондрашова.
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