Пункт на базе Аварийно-спасательной службы работает по будням с 9 до 16 часов

В Курске объявили сбор помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Он организован на базе Аварийно-спасательной службы (ул. 50 лет Октября, 177). Пункт работает по будням с 9 до 16 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефоны оперативного дежурного службы: 8(4712) 52-65-74; 52-65-75; 57-00-58; 52-48-02.





Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности (одеяла, простыни, подушки); пластиковые емкости для стирки; детские канцелярские принадлежности и игрушки.





Можно оказать и материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства», средства будут направлены на обеспечение беженцев. В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».

Для перечисления денежных средств в адрес областного благотворительного марафона «Мир детства»:

р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России;





Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»

р/сч 40703810005310000002

БИК 044525297

к/с 30101810945250000297.