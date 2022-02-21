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В Курске объявили сбор помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Пункт на базе Аварийно-спасательной службы работает по будням с 9 до 16 часов

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В Курске объявили сбор помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Он организован на базе Аварийно-спасательной службы (ул. 50 лет Октября, 177). Пункт работает по будням с 9 до 16 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефоны оперативного дежурного службы: 8(4712) 52-65-74; 52-65-75; 57-00-58; 52-48-02. 

Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности (одеяла, простыни, подушки); пластиковые емкости для стирки; детские канцелярские принадлежности и игрушки. 

Можно оказать и материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства», средства будут направлены на обеспечение беженцев. В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР». 
 
Для перечисления денежных средств в адрес областного благотворительного марафона «Мир детства»: 
р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России; 

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» 
р/сч 40703810005310000002 
БИК 044525297 
к/с 30101810945250000297.
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