В Курске на пересечении улиц Дзержинского и Карла Либкнехта установили «умную» систему сопровождения пешеходов

Когда человек начинает переходить проезжую часть, система его распознает и включает динамический режим подсветки, обеспечивая непрерывное сопровождение по «зебре».

В Курске на пересечении улиц Дзержинского и Карла Либкнехта установили комплексную систему светового сопровождения людей — SecurOS Soffit. Она поможет сделать пешеходов заметнее для автомобилистов. Это пилотный проект предотвращения ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах.





Система устанавливается на опору рядом с «зеброй». Видеодетекторы комплекса, работающие на основе искусственного интеллекта, обрабатывают видео от встроенной видеокамеры, определяют людей на «зебре» и направление их движения.





В поле зрения SecurOS Soffit — пешеходный переход и прилегающие к нему тротуары. Когда человек начинает пересекать проезжую часть, система его распознает и включает динамический режим подсветки, обеспечивая непрерывное сопровождение по «зебре». После выхода пешехода из зоны контроля прожектор возвращается в режим ожидания. Автомобилистов свет прожектора не слепит.