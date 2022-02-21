Курянам объяснили как получить ковид-сертификат на основании теста на антитела

В России теперь можно получить ковид-сертификат на основании положительно теста на антитела к COVID-19. Уровень антител не имеет значения

В России теперь можно получить ковид-сертификат на основании положительно теста на антитела к COVID-19. Сдать анализ на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Результат теста медорганизация должна передать на «Госуслуги», там он появится в личном кабинете в течение 3 дней.

Если результат положительный, можно подать заявление для оформления электронного сертификата, при этом уровень антител не имеет значения. Срок действия такого QR-кода – 6 месяцев после сдачи анализа. Получить сертификат также можно на основании ранее сданного анализа на антитела, если с момента сдачи не прошло полгода.





Как отметила заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько, ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз. На него имеют право те, кто ранее не получал документ о вакцинации или перенесенном заболевании. В данном случае подать заявление на оформление электронного сертификата в МФЦ нельзя. Сформировать документ можно только в личном кабинете на портале госуслуг.