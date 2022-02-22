Один из главных запросов горожан – организовать тихую зеленую зону и освободить территорию от автомобилей

В Центре компетенций пообещали учесть предложения курян при создании сквера около памятника Кате Зеленко. Один из главных запросов горожан – организовать тихую зеленую зону, добавить кустарников, защитить место отдыха от шума со стороны улицы Ленина и освободить территорию от автомобилей, предусмотрев другие места для парковки. Вдоль жилого дома многие хотят видеть пешеходную зону. Еще поступила идея организовать в сквере пространство для проведения различных выставок.