Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:57 23 февраля регистрационные подразделения ГИБДД по Курской области работать не будут Читайте также На новогодних праздниках изменится режим работы регистрационных подразделений ГИБДД Курской области Подразделения ГИБДД Курской области не будут работать в День народного единства 23 февраля в регистрационных подразделениях ГИБДД по Курской области объявлен выходным днем, прием граждан осуществляться не будет. С 24 февраля регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции вернутся к работе в прежнем режиме. +0 -0