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23 февраля регистрационные подразделения ГИБДД по Курской области работать не будут

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23 февраля в регистрационных подразделениях ГИБДД по Курской области объявлен выходным днем, прием граждан осуществляться не будет. С 24 февраля регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции вернутся к работе в прежнем режиме.
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