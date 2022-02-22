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Лента новостей / Происшествия

В лобовом столкновении на трассе в Курской области погибли два человека

Авария случилась 21 февраля в девятом часу вечера на 11 км автодороги «Юго-Восточный обход - деревня Зорино» в Курском районе

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21 февраля на трассе в Курской области в ДТП погибли два человека. Авария случилась в девятом часу вечера на 11 км автодороги «Юго-Восточный обход - деревня Зорино» в Курском районе. 

По данным ГИБДД, произошло столкновение «ВАЗ-21102», под управлением 40-летнего водителя, двигавшегося со стороны Курска в сторону села Лебяжье, со встречным автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого был 46-летний шофер. В результате столкновения водитель «ВАЗа» и 28-летний пассажир «Лада Ларгус»  скончались на месте.  происшествия, а водитель «Ларгуса» госпитализирован с травмами. 

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.
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