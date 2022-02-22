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Лента новостей / В регионе

В Курске организовано несколько пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Пункты работают по будням. Можно оказать и материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства»

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В Курске организовано несколько пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Один открыт на базе Аварийно-спасательной службы на улице 50 лет Октября, 177, еще два работают на базе Ресурсного центра добровольчества Курской области (в здании областного Дворца молодежи, ул. Белгородская, 14Б с 9:00 до 18:00) и в приемной партии «Единая Россия» (ул. Ленина, 11).

Пункты работают по будням. Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности (одеяла, простыни, подушки); пластиковые емкости для стирки; детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Контактные данные: 8 (4712) 37-01-59.

Можно оказать и материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства», деньги пойдут на обеспечение беженцев. В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».

Для перечисления денежных средств в адрес областного благотворительного марафона «Мир детства»:
р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России;

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» 
р/сч 40703810005310000002 
БИК 044525297 
к/с 30101810945250000297.
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