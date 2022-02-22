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В курской гостинице росгвардейцы задержали дебошира

В номере правоохранители обнаружили пакеты с наркотиками

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В Курске росгвардейцы задержали дебошира. Сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в гостинице на улице Челюскинцев поступило на пульт централизованной охраны ОВО по Курску.

28-летний постоялец устроил в номере беспорядок. На неоднократные замечания персонала не реагировал. Работники гостиницы вызвали правоохранителей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

В номере правоохранители обнаружили пакеты со светлым веществом. Экспертиза показала, что в них содержится наркотическое вещество н-метилэфедрон весом более 11 граммов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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