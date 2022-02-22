В Курской области полицейские задержали закладчиков с полкило героина

Оба - уроженцы ближнего зарубежья 24-х лет

В Курской области полицейские задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотиков в крупном размере. Оба - уроженцы ближнего зарубежья 24-х лет.





В наш регион они приехали специально для распространения запрещенных веществ путем изготовления тайников-закладок. Парни должны были забрать оптовую партию веществ, расфасовать на разовые порции и разложить в различных населенных пунктах Курской области. Первым из них стал Железногорск.





Задержали злоумышленников с поличным во время изготовления тайников. При личном досмотре, у молодых людей изъяли 58 свёртков с героином общим весом 109 граммов. Ранее сделанные ими закладки запрещённых веществ тоже изъяли.





В ходе выяснения обстоятельств, стало известно, что оптовая партия запрещённых веществ хранилась у молодых людей на съёмной квартире в Курске. Там в ходе обыска изъяли различные виды расфасованных наркотиков обшей массой 400 граммов.





Задержанные рассказали полицейским, что преступный заработок нашел один из них и предложил лучшему другу стать соучастником, надеясь на конфиденциальность. Они разделили обязанности сбыта - когда один раскладывал запрещенный товар, другой фиксировал места на камеру. В таком режиме напарникам удалось «проработать» 10 дней.





В ближайшее время их ждет уже совсем другой режим. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до двадцати лет лишения свободы. Изъятые вещества в дальнейшем по решению суда будут уничтожены.