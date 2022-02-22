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Лента новостей / В регионе

В Курске штраф за проезд «зайцем» хотят увеличить до 1000 рублей

Сейчас проект находится на рассмотрении в юридическом департаменте областной администрации

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В Курске в рамках реализации проекта развития общественного транспорта хотят увеличить штраф за безбилетный проезд пассажиров в общественном транспорте. Предполагается, что сумма вырастет со 100 до 1000 рублей. Сейчас проект находится на рассмотрении в юридическом департаменте областной администрации. 
 
Перевозчики утверждают, что из-за пандемии у них существенно снизились доход, расходы при этом только растут, а пассажиры, которые пытаются проехать "зайцем" только усугубляют ситуацию.

По мнению экспертов, повышение штрафа поможет в борьбе с безбилетниками.
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