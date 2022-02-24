Курский аэропорт до 2 марта прекратил работу

Временно приостановлена также деятельность ряда аэропортов на юге России

С 24 февраля на юге России ряд аэропортов, включая курский, временно прекратил работу. Ограничение действует до 2 марта 3:45 по московскому времени.

Временно приостановлена также деятельность аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Воронеж и Симферополь.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

В сообщении Росавиации отмечается, что обо всех изменениях в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний и их социальных сетях.