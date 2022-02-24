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Курский аэропорт до 2 марта прекратил работу

Временно приостановлена также деятельность ряда аэропортов на юге России

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С 24 февраля на юге России ряд аэропортов, включая курский, временно прекратил работу. Ограничение действует до 2 марта 3:45 по московскому времени.
 
Временно приостановлена также деятельность аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Воронеж и Симферополь. 
 
Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. 
 
В сообщении Росавиации отмечается, что обо всех изменениях в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний и их социальных сетях.
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