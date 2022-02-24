Роман Старовойт: в Курской области не ведется никаких боевых действий и все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

В магазинах и аптеках сформирован достаточный запас продуктов и лекарств, поставки осуществляются в срок. Запас бензина и дизтоплива тоже есть

В Курской области не ведется никаких боевых действий и все системы жизнеобеспечения работают в прежнем режиме. Об этом сообщил Роман Старовойт после экстренного совещания.

Магазины, заправки, поликлиники и учреждения культуры работают в штатном режиме. В магазинах и аптеках сформирован достаточный запас продуктов и лекарств, поставки осуществляются в срок. Запас бензина и дизтоплива тоже есть. Стационары обеспечены препаратами.





В режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Усиливается охрана социальной и инженерной инфраструктуры. Режим ЧС в связи с приемом беженцев и режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии, сохраняются. Требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест отменяется.