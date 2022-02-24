В Курской области на АЗС выстроились очереди

Губернатор поручил мониторить наличие запасов топлива

В соцсетях автомобилисты сообщают, что на заправках в приграничных районах выстроились очереди. Такие сообщения приходят из Глушково, Суджи и Рыльска. Губернатор поручил мониторить наличие запасов топлива.