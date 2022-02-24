Лента новостей / В регионе Вчера, 12:04 В Курской области на АЗС выстроились очереди Губернатор поручил мониторить наличие запасов топлива Читайте также Во всех районах Курской области, которые граничат с Украиной, школьников переводят на дистанционку Старовойт поручил выяснить, почему газ на курских заправках дороже, чем на тульских В соцсетях автомобилисты сообщают, что на заправках в приграничных районах выстроились очереди. Такие сообщения приходят из Глушково, Суджи и Рыльска. Губернатор поручил мониторить наличие запасов топлива.ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ +0 -0