Сбер официально опроверг сообщения о блокировках счетов физических и юридических лиц

Все системы банка работают в штатном режиме

В соцсетях появляются сообщения о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Это фейки. Сбербанк уже официально опроверг эту информацию. Все системы банка работают в штатном режиме. Там заявили, что уже проработаны сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов.

В Центробанке пообещали обеспечить "финансовую стабильность и непрерывность операций". По данным банка, все финансовые организации страны "имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий".