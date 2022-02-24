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Сбер официально опроверг сообщения о блокировках счетов физических и юридических лиц

Все системы банка работают в штатном режиме

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В соцсетях появляются сообщения о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Это фейки. Сбербанк уже официально опроверг эту информацию. Все системы банка работают в штатном режиме. Там заявили, что уже проработаны сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов. 
 
В Центробанке пообещали обеспечить "финансовую стабильность и непрерывность операций". По данным банка, все финансовые организации страны "имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий".
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