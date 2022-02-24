Об отмене действия QR-кодов губернатор сообщил еще утром

В Курской области отменяют ряд ковидных ограничений:





- с 1 марта вузы и ссузы, учреждения дополнительного образования выходят с дистанта;

- снимаются ограничения на посещение детских развлекательных и фитнес-центров, бассейнов и аттракционов;

- снимаются ограничения и по времени работы заведений общепита, фуд-корты возобновят работу в обычном режиме.





Об отмене действия QR-кодов губернатор сообщил еще утром.





В силе остается запрет на посещение торговых центров, кафе и ресторанов детьми до 16 лет без сопровождения взрослых.