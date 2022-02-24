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В Курской области отменяют ряд ковидных ограничений

Об отмене действия QR-кодов губернатор сообщил еще утром

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В Курской области отменяют ряд ковидных ограничений:

- с 1 марта вузы и ссузы, учреждения дополнительного образования выходят с дистанта;
- снимаются ограничения на посещение детских развлекательных и фитнес-центров, бассейнов и аттракционов;
- снимаются ограничения и по времени работы заведений общепита, фуд-корты возобновят работу в обычном режиме. 

Об отмене действия QR-кодов губернатор сообщил еще утром. 

В силе остается запрет на посещение торговых центров, кафе и ресторанов детьми до 16 лет без сопровождения взрослых.
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