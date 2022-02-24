В Курске продолжают строить новую школу на проспекте Клыкова

Новую школу должны построить к декабрю. Стройку проинспектировал губернатор

Сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, губернатор Курской области Роман Старовойт в плановом порядке проверил, как идёт возведение социальных объектов, сообщает телеканал ТАКТ . Глава региона побывал на стройплощадке на проспекте Клыкова. Там к декабрю должны построить новую школу. В настоящее время рабочие делают фундамент, монолитные перекрытия здания, возводят стены. Школа будет 4-этажной на 1000 человек.





Также в Курске возводится крытый легкоатлетический манеж. Полностью готовы инженерные сети, на финише монтаж металлоконструкций каркаса здания. Уже в конце года он сможет принять первых спортсменов.





Фото: Telegram-канал Романа Старовойта