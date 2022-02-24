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Лента новостей / В регионе

В Курске продолжают строить новую школу на проспекте Клыкова

Новую школу должны построить к декабрю. Стройку проинспектировал губернатор

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Сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, губернатор Курской области Роман Старовойт в плановом порядке проверил, как идёт возведение социальных  объектов, сообщает телеканал ТАКТ. Глава региона побывал на стройплощадке на проспекте Клыкова. Там к декабрю должны построить новую школу.  В настоящее время рабочие делают фундамент, монолитные перекрытия здания, возводят стены. Школа будет 4-этажной на 1000 человек.

Также в Курске возводится крытый легкоатлетический манеж. Полностью готовы инженерные сети, на финише монтаж металлоконструкций каркаса здания. Уже в конце года он сможет принять первых спортсменов.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
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