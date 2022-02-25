В Курской области мониторят запас продуктов в магазинах

Оптовые поставки осуществляются по графику, местные заводы готовы увеличить объемы производства

Чиновники проверили запас продуктов в розничных магазинах Курской области - во всех торговых точках региона их достаточно. Оптовые поставки осуществляются по графику.

Незначительно увеличился спрос на продукты в приграничных районах. Делать дополнительные запасы курянам не рекомендуют. Областной комитет промышленности, торговли и предпринимательства будет проводить ежедневный мониторинг.

Как отметили в региональном комитете АПК, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области работают в штатном режиме. Сырья достаточно. Заводы даже готовы увеличить объемы производства.