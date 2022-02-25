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В Суджанском районе Курской области в ДТП пострадали пенсионер и 2-летняя девочка

Авария произошла на 70 км автодороги «Дьяконово – Суджа»

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24 февраля в Суджанском районе Курской области в ДТП пострадали пенсионер и 2-летняя девочка. Авария произошла около 11 часов утра на 70 км автодороги «Дьяконово – Суджа» произошло столкновение автомобиля «Ниссан», под управлением 64-летнего водителя, с движущимся в попутном направлении автомобилем «Опель Вектра», за рулем которого был 28-летний водитель, и с  автомобилем «ВАЗ 211440», под управлением 52-летнего шофера. В результате оказались ранены водитель «Ниссана» и девочка-пассажирка «Опеля» , им потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, уточнили в ГИБДД.
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