Авария произошла на 70 км автодороги «Дьяконово – Суджа»

24 февраля в Суджанском районе Курской области в ДТП пострадали пенсионер и 2-летняя девочка. Авария произошла около 11 часов утра на 70 км автодороги «Дьяконово – Суджа» произошло столкновение автомобиля «Ниссан», под управлением 64-летнего водителя, с движущимся в попутном направлении автомобилем «Опель Вектра», за рулем которого был 28-летний водитель, и с автомобилем «ВАЗ 211440», под управлением 52-летнего шофера. В результате оказались ранены водитель «Ниссана» и девочка-пассажирка «Опеля» , им потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, уточнили в ГИБДД.