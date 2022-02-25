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Курские дорожники залатали ямы на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова, но предупредили, что они могут появиться снова

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта ямочный ремонт дороги при необходимости будут проводить еженедельно

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На этой неделе дорожники провели ямочный ремонт на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова. Работали по ночам, когда дорожный трафик минимален. Специалисты использовали литую асфальтобетонную смесь. 
 
Сообщается, что сейчас дорожное полотно приведено в нормативное состояние. Однако в связи с высокой интенсивностью движения и возросшей транспортной нагрузкой на этом участке возможно образование новых дефектов. 

Подрядчик постоянно мониторит дорожную ситуацию. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта ямочный ремонт дороги при необходимости будут проводить еженедельно.
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