Курские дорожники залатали ямы на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова, но предупредили, что они могут появиться снова

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта ямочный ремонт дороги при необходимости будут проводить еженедельно

На этой неделе дорожники провели ямочный ремонт на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова. Работали по ночам, когда дорожный трафик минимален. Специалисты использовали литую асфальтобетонную смесь.

Сообщается, что сейчас дорожное полотно приведено в нормативное состояние. Однако в связи с высокой интенсивностью движения и возросшей транспортной нагрузкой на этом участке возможно образование новых дефектов.





Подрядчик постоянно мониторит дорожную ситуацию. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта ямочный ремонт дороги при необходимости будут проводить еженедельно.