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Лента новостей / В регионе

В Курске сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителей теплоизоляции с теплотрассы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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В Курске сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителей теплоизоляции с теплотрассы. 
 
Двух мужчин, которые снимали теплоизоляцию с труб около одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола, заметил  сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в свободное от работы время. О происходящем он сообщил дежурному вневедомственной охраны.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж задержания. Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали в отдел полиции. Одним из задержанных оказался ранее судимый местный житель.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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