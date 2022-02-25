Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Курске сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителей теплоизоляции с теплотрассы.

Двух мужчин, которые снимали теплоизоляцию с труб около одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола, заметил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в свободное от работы время. О происходящем он сообщил дежурному вневедомственной охраны.





На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж задержания. Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали в отдел полиции. Одним из задержанных оказался ранее судимый местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.