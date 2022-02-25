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Лента новостей / В регионе

Все предприятия Курской области заявили о готовности принять на работу беженцев из Донбасса

В ближайшее время работу получат 35 человек, ведется оформление документов

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Все предприятия Курской области заявили о готовности принять на работу беженцев из Донбасса. Как сообщает региональный комитет по труду и занятости населения, это учреждения образования, здравоохранения, транспортные предприятия, такие организации, как «Агропромкомплектация», «Мона Лиза», «Грибная радуга», «Сырная долина», «Конти-Рус» и другие. В ближайшее время работу получат 35 человек, ведется оформление документов.

Специалисты МФЦ совместно с сотрудниками регионального комитета по труду и занятости и Отделения ПФР проводят выездной приём переселенцев из ДНР и ЛНР.

Всего в Курскую область прибыло 1 524 вынужденных беженца, из них 840 детей.
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